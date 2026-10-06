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Российского актера планируют выдвинуть на «Оскар» за главную мужскую роль

Российского актера планируют выдвинуть на «Оскар» за главную мужскую роль

Российского актера Юру Борисова могут выдвинуть на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" за фильм Луки Гуаданьино "Artificial" .

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