Что нужно делать, чтобы защитить огород от перезимовавших вредителей Алёна Юрьева Теплая зима может сыграть злую шутку с нашим огородом: вредители, которые обычно погибают в холодные месяцы, могут выжить и угрожать будущему урожаю.