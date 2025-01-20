Что нужно делать, чтобы защитить огород от перезимовавших вредителей Алёна Юрьева Теплая зима может сыграть злую шутку с нашим огородом: вредители, которые обычно погибают в холодные месяцы, могут выжить и угрожать будущему урожаю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии