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Что нужно делать, чтобы защитить огород от перезимовавших вредителей

Что нужно делать, чтобы защитить огород от перезимовавших вредителей

Что нужно делать, чтобы защитить огород от перезимовавших вредителей Алёна Юрьева Теплая зима может сыграть злую шутку с нашим огородом: вредители, которые обычно погибают в холодные месяцы, могут выжить и угрожать будущему урожаю.

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