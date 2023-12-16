Вполне цивилизованная причина, почему многие люди посыпают порог солью

Зачем рассыпать соль на пороге? Глубокая майская ночь, лунный свет пробивается сквозь шторы и освещает аккуратную дорожку соли на пороге…Любого, кто в детстве читал Гоголя или фанатеет по сериалу «Сверхъественное», эта картина маслом заставит как минимум перекреститься.