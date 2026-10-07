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Под Океанией открыта загадочная «горячая зона»: что скрывает глубина 45 км?

Под Океанией открыта загадочная «горячая зона»: что скрывает глубина 45 км?

Представьте себе: вы идете по пляжу, и под ногами — тайна глубин Земли. Именно так началось одно из самых неожиданных геологических открытий последних лет.

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