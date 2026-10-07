Под Океанией открыта загадочная «горячая зона»: что скрывает глубина 45 км?

Представьте себе: вы идете по пляжу, и под ногами — тайна глубин Земли. Именно так началось одно из самых неожиданных геологических открытий последних лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТВ Звонки Путина Сту...
- Путин обсудит меж...
- ВА Заявление Евроком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым