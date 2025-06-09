Авианосец «Ляонин» вошел в исключительную экономическую зону Японии

Китайская авианосная группа впервые вошла в воды вблизи самого восточного острова Японии. Авианосец «Ляонин» в сопровождении двух ракетных эсминцев и судна снабжения вошел в исключительную экономическую зону Японии, после чего покинул ее для проведения военных учений.
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