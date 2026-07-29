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Мода и Шоу-бизнес

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Актера и музыканта Джареда Лето снова обвинили в насилии и домогательствах

Актера и музыканта Джареда Лето снова обвинили в насилии и домогательствах

Популярный актер и лидер рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето в очередной раз столкнулся с крупными неприятностями - в британском документальном фильме "Мрачный секрет Голливуда" десять девушек обвинили его в насилии, угрозах и домогательствах.

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