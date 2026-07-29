Актера и музыканта Джареда Лето снова обвинили в насилии и домогательствах

Популярный актер и лидер рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето в очередной раз столкнулся с крупными неприятностями - в британском документальном фильме "Мрачный секрет Голливуда" десять девушек обвинили его в насилии, угрозах и домогательствах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии