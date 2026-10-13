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Жуков: бюджет 2025 года по доходам был исполнен, несмотря на санкции

Жуков: бюджет 2025 года по доходам был исполнен, несмотря на санкции

Бюджет 2025 года был исполнен по доходам, несмотря на санкции против банковского сектора и нефтегазовых компаний.

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