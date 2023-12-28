Антонов рассказал о страхе США признать успех ВС РФ после освобождения Марьинки

Вашингтон направил в Киев кровавый новогодний подарок, в очередной раз демонстрируя верность концепции войны «до последнего украинца», прокомментировал посол РФ в США Анатолий Антонов выделение Украине 27 декабря вооружения и техники на сумму до $250 млн.