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Рейс из Москвы в Венесуэлу задержали на 16 часов из-за технической неисправности

Рейс из Москвы в Венесуэлу задержали на 16 часов из-за технической неисправности

Рейс “Москва-Порламар (Венесуэла)” задержали в столичном аэропорту Шереметьево почти на 16 часов. Самолёт авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь в пункт назначения 5 января в 03:05, однако, согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, фактически отправление состоялось только в 18:44.

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