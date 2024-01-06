Рейс из Москвы в Венесуэлу задержали на 16 часов из-за технической неисправности

Рейс “Москва-Порламар (Венесуэла)” задержали в столичном аэропорту Шереметьево почти на 16 часов. Самолёт авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь в пункт назначения 5 января в 03:05, однако, согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, фактически отправление состоялось только в 18:44.