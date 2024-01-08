Axios: в ОАЭ призвали Нетаньяху просить у Зеленского деньги для палестинцев

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выплатить пособия по безработице палестинским рабочим с Западного берега, которым запретили въезд в Израиль, пишет портал Axios, ссылаясь на анонимный источник из Израиля.
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