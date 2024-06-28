В Кузбассе молодая автоледи без прав ночью сбила двух девочек

В Ленинске-Кузнецком полиция выясняет обстоятельства аварии, где пострадали два пешехода.Госавтоинспекция Кузбасса сообщила, что 22-летняя девушка за рулем иномарки Toyota Avensis в полночь двигалась по проспекту Ленина.