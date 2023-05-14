МО РФ сообщило об уничтожении склада группировки ВСУ "Херсон" и РЛС AN/TPQ-36

В российском Министерстве обороны сообщили, что ходе огневого поражения за минувшие сутки на Херсонском направлении были уничтожены свыше 20-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
В российском Министерстве обороны сообщили, что ходе огневого поражения за минувшие сутки на Херсонском направлении были уничтожены свыше 20-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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