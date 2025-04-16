Марко Бискупович: из чилийской сборной в московский "Спартак"

Марко Бискупович, бывший менеджер сборной Чили, занял эту же должность в московском "Спартаке". Переход инициирован спортивным директором клуба Франсисом Кахигао, с которым Бискупович ранее работал в чилийской Федерации футбола.
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