Юного диверсанта из Калужской области на два месяца заключили под стражу

16-летний юноша из Людиновского района, устроивший диверсию на железной дороге, заключен под стражу. Меру пресечения избрал Людиновский районный суд16-летний юноша из Людиновского района, устроивший диверсию на железной дороге, заключен под стражу.
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