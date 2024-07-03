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Калужские новости

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Юного диверсанта из Калужской области на два месяца заключили под стражу

Юного диверсанта из Калужской области на два месяца заключили под стражу

16-летний юноша из Людиновского района, устроивший диверсию на железной дороге, заключен под стражу. Меру пресечения избрал Людиновский районный суд16-летний юноша из Людиновского района, устроивший диверсию на железной дороге, заключен под стражу.

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