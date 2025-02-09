Axios: охрана Трампа из-за Ирана использовала самолеты-приманки

Известный журналист Алекс Айзенштадт утверждает, что во время предвыборной кампании 2024 года охрана Дональда Трампа применила самолеты-приманки для предотвращения возможного покушения на американского лидера со стороны Ирана.
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