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Axios: охрана Трампа из-за Ирана использовала самолеты-приманки

Axios: охрана Трампа из-за Ирана использовала самолеты-приманки

Известный журналист Алекс Айзенштадт утверждает, что во время предвыборной кампании 2024 года охрана Дональда Трампа применила самолеты-приманки для предотвращения возможного покушения на американского лидера со стороны Ирана.

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