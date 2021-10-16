Арктический совет не запрещал добычу углеводородов в Арктике — МИД РФ

Вопрос о запрете или ограничении добычи углеводородов в Арктике не рассматривался в Арктическом совете, 16 октября заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.
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