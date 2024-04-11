Подвигов героев будьте достойны! В Филоновской школе состоялось два разговора о важном. Приятный сюрприз сделал для ребят выпускник школы Сергей Р.
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Подвигов героев будьте достойны! В Филоновской школе состоялось два разговора о важном. Приятный сюрприз сделал для ребят выпускник школы Сергей Р.