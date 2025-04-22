Путин: Ракетная система уничтожена в зародыше

Президент сообщил о разрушении завода, где создавалась новая ракетная система ВСУ.Войска России уничтожили цеха, где создавалась новая ракетная система для ВСУ, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на слова президента Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии