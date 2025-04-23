Почему без Ленина не было бы рок-н-ролла. Авторская колонка социолога Андрея Коряковцева

Без Ленина и Великой Октябрьской социалистической революции на Западе не сложились бы условия для возникновения такого феномена, как рок-музыка, считает кандидат философских наук, доцент кафедры философии, социологии и культурологи УрГПУ Андрей Коряковцев.
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