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Игнат: Первые пилоты ВСУ скоро начнут тренировки на боевых F-16 с инструкторами

Игнат: Первые пилоты ВСУ скоро начнут тренировки на боевых F-16 с инструкторами

Советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что в ближайшее время первая группа украинских пилотов окончит курс пилотирования на авиатренажерах и сможет пересесть на боевые истребители F-16.

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