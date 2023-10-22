Игнат: Первые пилоты ВСУ скоро начнут тренировки на боевых F-16 с инструкторами

Советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что в ближайшее время первая группа украинских пилотов окончит курс пилотирования на авиатренажерах и сможет пересесть на боевые истребители F-16.
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