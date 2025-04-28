Май-2025: Как россияне будут отдыхать 13 дней, работая всего три дня в неделю Предстоящий май станет для россиян…Сообщение Россияне будут работать три дня в неделю: когда повезет? появились сначала на Ежедневные новости.
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