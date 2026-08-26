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Славянская доктрина

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Мегалиты говорят. Часть 29

Мегалиты говорят. Часть 29

Мегалиты говорят. Часть 29 «Древние крепости» Кавказа Продолжая разговор о рукотворных сооружениях Северного Кавказа,  невозможно обойти стороной такие объекты, как печи для обжига керамики и извести, различных конструкций .

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