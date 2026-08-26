Мегалиты говорят. Часть 29 «Древние крепости» Кавказа Продолжая разговор о рукотворных сооружениях Северного Кавказа, невозможно обойти стороной такие объекты, как печи для обжига керамики и извести, различных конструкций .
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