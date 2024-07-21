В Надыме городской суд включит в кадровый резерв администратора

В Надыме принимают документы от специалистов на должность администратора городского суда. Кандидата включат в кадровый резерв, сообщило управление судебного департамента округа на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
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