Юрист Кузнецова: работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии летом 2025 года

С 1 августа 2025 года работающие пенсионеры в России начнут получать увеличенные пенсии. Юрист Елена Кузнецова сообщила, что надбавка будет рассчитана на основе пенсионных баллов, заработанных в течение 2024 года, и может составить до 437 рублей.