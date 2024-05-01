Взятка - лишь ширма? Против замминистра Иванова может возникнуть обвинение посерьёзнее. Что стало "красной линией"

Источники сообщают, что история с взяткой в деле арестованного замминистра обороны Иванова может оказаться ширмой, тогда как на самом деле против него может возникнуть обвинение посерьёзнее и, если верить некоторым экспертам, уже возникло.
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