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  • N N
    Их проно здесь, таких! Поэтому даже не берутся контролирующие органы перепроверять "честных" мигрантов. Поскольку ОБА...Жена киргиза расс...
  • Игорь Максаков
    Гнать всех наХ из России не разбирая кто там среди них киргиз или узбек, уже здесь не дают спокойно жить, то сто пять...Жена киргиза расс...
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    Да их полностью здесь, таких халиловых! Они до сих пор живут в Советском Союзе!Жена киргиза расс...

«Артек» на нынешнем финском звучит, как грязное ругательство

«Артек» на нынешнем финском звучит, как грязное ругательство

  Идеологически ущербные дети Суоми отдохнули в Крыму — и ко всеощему ужасу остались довольны Граждане Финляндии в сильном волнении: случилось нечто немыслимое! Что? Где? С кем? А с их детьми — минувшим летом, о ужас, они отдыхали в Артеке.

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