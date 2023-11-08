Полиция возбудила уголовное дело из-за угроз жене военкора Коца

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной деятельности журналиста" Полиция возбудила уголовное дело из-за угроз, которые поступили жене военного корреспондента Александра Коца.
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