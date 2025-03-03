Депутат Рады призвал ООН рассмотреть вопрос об узурпации власти Зеленским

МОСКВА, 3 марта, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, заявил о необходимости вмешательства Совета Безопасности ООН в ситуацию на Украине.
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