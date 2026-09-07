Свадьба, саморазвитие и золотая медаль: о чем мечтают фаворитки "Мисс Барнаул - 2026"

В минувшие выходные в краевой столице отгремел финал конкурса красоты "Мисс Барнаул – 2026". В этом году за главную корону вечера боролось 11 девушек от 15 до 22 лет.
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