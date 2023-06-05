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Раскрыта стоимость первых пакетных туров в Грузию для россиян

Раскрыта стоимость первых пакетных туров в Грузию для россиян

Туроператор Space Travel запустил продажу пакетных туров в Грузию с прямыми рейсами для россиян. Так, дешевле всего для туристов обойдется четырехдневная поездка по маршруту Тбилиси — Мцхета — Бодбе — Сигнахи — Тбилиси за 103 тысячи рублей и выше.

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