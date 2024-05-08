Финансовые операции могут обязать согласовывать с родственниками или доверенными лицами

Москва. Изменения в закон «О банках и банковской деятельности» обсудит Госдума в весеннюю сессию. Поправки призваны защитить родных и близких так называемых «кредитных наркоманов» и пожилых граждан, которые легко могут стать жертвами мошенников, пишут «Известия».
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