США не допустят поражения России в украинском конфликте

Внезапная дипломатическая активность Вашингтона, впервые за девять месяцев отправившего эмиссаров в Москву и далее в Киев, получила официальное объяснение.
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