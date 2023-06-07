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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Китайцы выпустили полукилограммовый защищенный смартфон, с батареей на 15000 мАч и встроенным проектором

Китайская фирма Unihertz выпустила один из самых странных смартфонов этого лета. Модель называется Tank 2 – это полукилограммовый защищенный девайс, оборудованный аккумулятором емкостью 15 000 мАч и лазерным проектором для просмотра фильмов.

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