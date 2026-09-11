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Удобрения и жара сильнее воздействуют на кораллы Мексиканского залива

Удобрения и жара сильнее воздействуют на кораллы Мексиканского залива

Международная группа учёных под руководством Института химии Макса Планка и Университета штата Луизиана восстановила 270-летнюю историю поступления питательных веществ в северную часть Мексиканского залива, анализируя изотопы азота в скелетах кораллов.

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