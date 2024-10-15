Двойные стандарты «звезд» шоубизнеса: сочувствуют Израилю, но игнорируют Россию

Идет третий год, как иноагенты, нетвойнисты, пацифисты, и другие -исты покинули наше Отечество и разбежались кто куда, где это «куда» сжато преимущественно до трех мест дислокаций - либо Израиль, либо Америка, либо Прибалтика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии