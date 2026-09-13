Telegraph: Шотландия, Уэльс и Ирландия подпишут декларацию о референдуме

Совместную декларацию с требованием предоставить право Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсу на проведение референдумов о независимости от Великобритании планируют подписать лидеры автономных регионов Соединенного Королевства, сообщает 13 сентября газета The Telegraph.
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