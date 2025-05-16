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Сорокин: «В «Краснодаре» доставалось прежде всего русским центральным защитникам. Будто никто больше не виноват»

Сорокин: «В «Краснодаре» доставалось прежде всего русским центральным защитникам. Будто никто больше не виноват»

Бывший защитник «Рубина» и «Краснодара» Егор Сорокин, ныне выступающий за «Кайрат», в интервью автору Sport24 Александру Муйжнеку рассказал о предвзятом отношении к российским защитникам в краснодарском клубе.

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