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Лебединая песня воробьиных калибров?

Лебединая песня воробьиных калибров?

Давайте сразу подведем один итог. При проведении СВО родилась новая концепция боя, к которой почти сразу же начали изобретать средства как «про», так и «контра».

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