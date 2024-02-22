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Правительство хочет знать все о пассажирах

Готовится новый приказ, по которому пассажиры должны будут предоставлять личные данные. Информация из Министерства транспорта указывает на подготовку приказа о создании единой базы данных в сфере транспорта, где перевозчики будут обязаны передавать данные о пассажирах и экипаже.

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