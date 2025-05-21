«Российский самолёт с загадочной окраской»: Су-34 запечатлён в необычном «камуфляже» Иллюстративное фотоВ сети опубликовано видео, на котором фигурирует самолёт Су-34 с необычным внешним видом.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Российский самолёт с загадочной окраской»: Су-34 запечатлён в необычном «камуфляже» Иллюстративное фотоВ сети опубликовано видео, на котором фигурирует самолёт Су-34 с необычным внешним видом.
Свежие комментарии