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Ещё одно подпольное казино закрыли в Новосибирске по наводке местного жителя

Ещё одно подпольное казино закрыли в Новосибирске по наводке местного жителя

Житель Новосибирска помог правоохранителям пресечь работу нелегального казино на улице Нарымской.Сообщение о подпольном казино, поступившее на телефон дежурного прокурора, привело к тому, что ещё на одну точку незаконной игорной деятельности в Новосибирске стало меньше.

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