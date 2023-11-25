Ещё одно подпольное казино закрыли в Новосибирске по наводке местного жителя

Житель Новосибирска помог правоохранителям пресечь работу нелегального казино на улице Нарымской.Сообщение о подпольном казино, поступившее на телефон дежурного прокурора, привело к тому, что ещё на одну точку незаконной игорной деятельности в Новосибирске стало меньше.