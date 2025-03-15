ВКС России в воздушном бою сбили украинский МиГ-29

ВС РФ за минувшие сутки поразили военные объекты аэродромной инфраструктуры Украины, цеха производства беспилотников, склады боеприпасов, объекты энергетики, а также скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 162-х районах.
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