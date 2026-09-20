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Царьград

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Эндокринолог Поляков объяснил, как правильно замораживать продукты

Эндокринолог Поляков объяснил, как правильно замораживать продукты

Врач-эндокринолог Антон Поляков рассказал об опасностях неправильной заморозки фруктов и овощей. Он подчеркнул, что повторное замораживание ведет к потере полезных свойств.

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