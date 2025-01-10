Поздравляем директора Галушкинского Центра культуры Светлану Анатольевну Рябухину с днем рождения! От всей души примите наши искренние поздравления.
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Поздравляем директора Галушкинского Центра культуры Светлану Анатольевну Рябухину с днем рождения! От всей души примите наши искренние поздравления.