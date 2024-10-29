Прокуратура на Бориса Галушкина выявит мошенников, обобравших доверчивую москвичку

Москвичка отдала ясновидящей 265 тысяч рублей якобы за помощь в решении жизненных трудностей. Установление лиц, причастных к совершению мошенничества, находится на контроле в Бабушкинской межрайонной прокуратуре, расположенной в Алексеевском районе.