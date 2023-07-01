Смыть кровью "нелепу". Киев в ожидании удара от ЧВК "Вагнер", и не зря

Киев не зря ожидает ЧВК "Вагнер" с визитом. Предпосылки, действительно, есть. И подобная операция может стать инструментом для вывода Евгения Пригожина в своего рода "белую зону" - через искупление, отметил в беседе с Царьградом эксперт Артамонов.