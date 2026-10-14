Западный Берег и сектор Газа: ранним утром один человек был убит возле медицинского комплекса Аль-Шифа в городе Газа, провинция Газа, после израильского авиаудара по квартире.
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