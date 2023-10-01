Солдатская этика по-немецки, расширение у Хиллари, Джо и дуб

Хиллари Клинтон: Путин снова будет вмешиваться в выборы в США/Методички вообще не меняют. @brekotins Относительное затишье на фронтах компенсируется бурным движением в стенах сумасшедшего дома.
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