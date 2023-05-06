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Польша становится местом проведения крупнейших за последнее время учений НАТО «Anakonda–23»

Польша становится местом проведения крупнейших за последнее время учений НАТО «Anakonda–23»

«Миролюбивый» Североатлантический альянс продолжает показывать свои мускулы близ границ России. Местом для крупнейших учений альянса в этом году выбрана Польша (вероятно, за её «любовь» к России).

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