Польша становится местом проведения крупнейших за последнее время учений НАТО «Anakonda–23»

«Миролюбивый» Североатлантический альянс продолжает показывать свои мускулы близ границ России. Местом для крупнейших учений альянса в этом году выбрана Польша (вероятно, за её «любовь» к России).
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