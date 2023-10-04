Лучшие спектакли осени от театрального агентства «Арт-Партнер» и Театра «Человек»

Спектакль «Моня Цаскес-знаменосец» Спектакль «Моня Цаскес-знаменосец» предоставлено Пресс-службойВ 90-й юбилейный сезон театра «Шалом» агентство «Арт-Партнер» впервые представит на большой сцене спектакль Олега Липовецкого «Моня Цацкес-знаменосец».
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